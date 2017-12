Romania joaca ultimul meci doar pentru palmares la Campionatul Mondial de handbal feminin, astazi, de la ora 19:00!

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei si-a asigurat calificarea in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, de pe primul loc al grupei, dar mai are de disputat un meci in cadrul acestei faze competitionale, cel impotriva reprezentativei similare a Frantei.

Partida dintre Romania si Franta se va disputa joi, de la ora 19:00, iar evolutia scorului va putea fi urmarita si pe www.SPTFM.ro.

Tricolorele au castigat toate meciurile de pana acum si ocupa primul loc al Grupei A, cu 8 puncte, cu doua mai multe decat Slovenia. Franta completeaza podiumul cu 5 puncte, fiind la egalitate cu Spania, dar avand un golaveraj mai bun.

Romania, Norvegia si Rusia sunt singurele echipe de la Campionatul Mondial, ce au reusit sa scoata maximum de puncte dupa cele patru meciuri jucate pana acum.