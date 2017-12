Romanca de pe locul 158 WTA, campioana in Franta cu echipa sa de club!

Alexandra Cadantu (27 ani), ocupanta locului 158 in clasamentul WTA de simplu si 160 in cel de dublu, a castigat la inceputul acestei luni titlul de campioana a Frantei impreuna cu echipa sa de club, ASPTT Metz.



In finala campioantului Frantei pe echipe, ASPTT Metz (Ligue du Grand-Est) a castigat infruntarea cu Colomiers US Tennis Club (Ligue d’Occitanie) cu scorul final de 5-1. Sportiva din Romania a fost decisiva in aceasta victorie, ea invingand-o in meciul de simplu pe Sherazad Reix (6-3, 4-6, 6-1), iar perechea Bernarda Pera/Alexandra Cadantu a castigat, scor 7-6, 6-4, infruntarea cu Martinez Sanchez/Soler Espinosa.

Din echipa campioana au mai facut parte, alaturi de Alexandra Cadantu, alte trei jucatoare din circuitul profesionist: Ekaterina Alexandrova (Rusia, 23 ani, locul 96 WTA), Ysaline Bonaventure (Belgia, 23 ani, locul 183 WTA) si Bernarda Pera (SUA, 23 ani, locul 127 WTA).

In acest an, Cadantu mai castigase proba de dublu a turneului de la Altenkirchen (Germania) si mai jucase finalele, tot la dublu, la Grenoble (Franta) si Dunakeszi (Ungaria). De asemenea, in 2017, ea a fost protagonista Tennis Travel Vlog, un film realizat de prietenul sau, Cristian Greger, pentru a documenta viata de zi cu zi a unei jucatoare profesioniste de tenis.