Poli Timisoara i-a reziliat contractul fotbalistului care a ajutat-o pe FCSB sa marcheze un gol, in „optimile” Cupei Romaniei!

ACS Poli Timisoara a anuntat despartirea de Josip Soljic! Mijlocasul a avut evolutii modeste in acest sezon, iar gafa incredibila cu FCSB si informatiile conform carora a fost implicat in meciuri suspecte de blat i-au incheiat cariera pe Bega.



”Clubul nostru a reziliat astazi, de comun acord, angajamentul cu jucatorul Josip Soljic. Cu aceasta ocazie, ii multumim mijlocasului pentru perioada petrecuta la Poli Timisoara si pentru contributia avuta la spectaculoasa salvare de la retrogradare in stagiunea trecuta. ii uram mult succes in continuare in cariera”, a fost mesajul timisorenilor.

Soljic a inceput sa fie vazut rau de oficialii celor de la Poli Timisoara, dupa ce Gazeta Sporturilor a publicat mai multe informatii despre faptul ca fotbalistul a fost anchetat, in 2009, intr-un dosar de meciuri trucate. La acea perioada, Soljic juca la Gossau, in Elvetia.

Astfel, suspiciunile timisorenilor au fost alimentate de greseala incredibila comisa in meciul din „optimile” Cupei Romaniei cu FCSB. la 1-0 pentru oaspeti, Soljic a incercat sa-i paseze propriului portar de la 40 de metri, cu capul(!), mingea a fost interceptata de Golofca, iar ros-albastrii au marcat din acea faza gol doi.