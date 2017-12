Pentru ITF nu conteaza clasamentul WTA! Cine sunt cei mai buni jucatori de tenisul masculin si feminin din 2017

Spaniolii Rafael Nadal, locul 1 ATP, si Garbine Muguruza, locul 2 WTA, au fost desemnati de Federatia Internationala de Tenis cei mai buni jucatori din 2017. Ei vor primi titlul de „campioni mondiali in 2017”, in cadrul unei gale ce va avea loc la 5 iunie 2018, la Paris, in timpul turneului de la Roland Garros, informeaza News.ro.



Castigator la Roland Garros si US Open, in acest an, Nadal, cel mai in varsta „campion mondial”, la 31 de ani, primeste acest titlu pentru a treia oara in cariera, in timp ce Muguruza, invingatoare in 2017 la Wimbledon, este desemnata in premiera „campioana mondiala”.

Este pentru prima data din 1998 cand laureatii la simplu masculin si simplu feminin sunt din aceeasi tara. In 1998, a fost cazul americanilor Pete Sampras si Lindsay Davenport.

Polonezul Lukasz Kubot si brazilianul Marcelo Melo au fost desemnati „campioni mondiali” la dublu masculin, in timp ce Chan Yun-Jan din Taiwan si elvetianca Martina Hingis, retrasa din activitatea la finalul sezonului, au devenit „campioane mondiale” la dublu feminin.