Paolo Guerrero nu va merge cu Peru la CM din Rusia, dupa ce FIFA a decis sa-l suspende un an de zile din toate competitiile pentru consum de cocaina!

FIFA a anuntat, vineri, ca Paolo Guerrero, capitanul nationalei statului Peru, va fi suspendat un an, dupa ce e a fost depistat pozitiv cu cocaina. Fostul jucator al echipei Bayern Munchen va rata astfel Campionatul Mondial din 2018, competitie care se va desfasura in Rusia, in perioada 14 iunie – 15 iulie.



In varsta de 33 de ani, jucatorul echipei braziliene Flamengo a fost depistat pozitiv la benzoilecgonina, un metabolit al cocainei, dupa un control antidoping efectuat la 5 octombrie, la un meci al nationalei peruane cu Argentina.

Jucatorul este suspendat incepand cu 3 noiembrie din toate competitiile interne si internationale.

Peru a fost ultima echipa calificata la Campionatul Mondial din Rusia, dupa ce a trecut la baraj de Noua Zeelenda (0-0 si 2-0), Guerrero ratand ambele partide. Peru a jucat ultima data la CM de fotbal in anul 1982, editie care a avut loc in Spania. Anterior, mai evoluase la turneul final in 1930 (Uruguay), 1970 (Mexic) si 1978 (Argentina).

La turneul final din 2018, Peru va juca in Grupa C, alaturi de Franta, Danemarca si Australia.

De-a lungul carierei, Paolo Guerrero a evoluat pentru Bayern Munchen (2002-2006), Hamburg (2006-2012), Corinthians (2012-2015) si Flamengo (2015-prezent).

Atacantul a jucat in 86 de meciuri pentru nationala din Peru, marcand de 32 de ori.