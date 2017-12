OFICIAL, Walter Zenga este noul antrenor al echipei Crotone, unde-l va pregati pe Adrian Stoian

FC Crotone, echipa din regiunea Calabria, la care este legitimat Adrian Stoian, a anuntat, vineri, ca noul antrenor al echipei este milanezul Walter Zenga.

Crotone nu precizeaza durata contractului semnat de Zenga, antrenor care le-a pregatit in trecut pe FC Naaional, Steaua si Dinamo, casatorit cu romanca Raluca Rebedea.

La echipa din Serie A, care isi desfasoare meciurile de acasa pe stadionul Ezio Scida, Zenga ii succede lui Davide Nicola, care a demisionat miercuri. Secundul lui Zenga va fi Benito Carbone, care a pregatit-o pe Ternana in stagiunea trecuta.

Echipa lui Adrian Stoian ocupa locul 16 in clasamentul campionatului Italiei, cu 12 puncte (trei remize, noua infrangeri).

Ultima experienta in Seria A a lui Zenga a fost in 2015, la Sampdoria, cand i-a facut loc lui Vicenzo Montella. Ultima experienta a lui ca tehnician s-a derulat in 2016, la Wolverhampton, in liga secunda din Anglia.