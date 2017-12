Oana Manea atrage atentia staff-ului, inainte de meciul cu Franta: „As vrea ca Neagu sa fie odihnita. Suntem norocosi ca e romanca”

Oana Manea a laudat parcursul echipei nationale de handbal a Romaniei la Campionatul Mondial din Germania, in calitate de fosta componenta a primei reprezentative.

Handbalista a declarat la Telekom Sport ca este mandra de tricolore si de atitudinea pe care acestea au aratat-o in meciurile disputate pana acum, in grupe: ”Sunt foarte mandra de aceste fete! Au demonstrat ca au un caracter puternic. Lumea nu le dadea sanse prea mari, dar ele au jucat atat de frumos si uite ca sunt pe primul loc in grupa. Au avut o ambitie si o determinare absolut fantastice. Indiferent de meci, fie ca au condus, fie ca au fost conduse, au crezut si luptat pana in ultima secund”.

De asemenea, Manea a tras un semnal de alarma cu privire la situatia Cristinei Neagu, transmitandu-le celor din staff-ul echipei nationale ca aceasta ar trebui sa fie odihnita pentru a putea juca la adevarata ei valoare: „Cristina Neagu este un factor decisiv si asa va fi mereu. Suntem norocosi ca este romanca! Sper sa fie sanatoasa pana la final, iar oboseala sa nu-si spuna cuvantul. Mi-as dori sa castigam si cu Franta, dar as vrea ca Neagu sa fie odihnita, sa fie protejata. Si umarul, si genunchiul… nu e usor sa joci mereu”.