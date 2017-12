Moti si Keseru s-au calificat cu emotii in primavara europeana: „Restul nu mai conteaza”

Ludogoret a trecut cu emotii de grupele Europa League, dupa remiza din Germania, scor 1-1 cu Hoffenheim.

Gazdele au deschis scorul in minutul 25, prin reusita lui Ochs, dar Wanderson a restabilit egalitatea in repriza secunda, in minutul 62 si a calificat-o pe Ludogoret in faza urmatoare a Europa League.

Intrat imediat dupa pauza, Claudiu Keseru a facut un fault inutil in minutul 83 si a primit direct cartonasul rosu, lasandu-i pe bulgari in 10 oameni.

Daca Ludogoret ar fi pierdut aceasta partida, ar fi ratat calificarea, iar totul ar fi cazut pe umerii fotbalistului roman. Din fericire pentru el, coechipierii sai au reusit sa tina de rezultat in ultimele minute ale meciului.

„Bine ca am trecut de faza grupelor. Restul nu mai conteaza. Ne-a fost greu dupa cartonasul rosu vazut de Claudiu Keseru. Dar asta-i fotbalul”, a declarat Cosmin Moti, potrivit gsp.ro.