LIVE SCORE / Liga I, etapa a 21-a. Morutan, fata in fata cu echipa la care este dorit, iar elevii lui Ionut Popa au misiune grea la Cluj

Liga I a ajuns la etapa cu numarul 21, aceasta urmand sa se dispute pe parcursul a patru zile, incepand cu meciul dintre Juventus Bucuresti si Astra Giurgiu.

Trupa lui Ionut Popa se va deplasa pe terenul liderului, in timp ce FCSB va merge la Botosani, pentru a da nas in nas cu Olimpiu Morutan, fotbalistul pe care patronul si-l doreste insistent. De cealalta parte, rivala Dinamo are meci greu pe teren propriu cu FC Voluntari, ambele echipe avand nevoie de victorie ca de aer.

Programul etapei

Vineri, 8 decembrie

21:00 ASC Juventus Bucuresti – AFC Astra

Sambata, 9 decembrie

17:00 SC FC Viitorul Constanta – CS Concordia Chiajna

20:00 FC CFR 1907 Cluj – ACS Poli Timisoara

Duminica, 10 decembrie

17:00 CS Gaz Metan Medias – Club Sportiv U Craiova

20:00 AFC Botosani – SC Fotbal Club FCSB

Luni, 11 decembrie

17:00 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – ACSM Politehnica Iasi

20:00 SC Dinamo 1948 Bucuresti – SC FC Voluntari