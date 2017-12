Gica Hagi incepe sa inteleaga situatia in care se afla Ianis: „Nu exclud sa joace in Serie B, chiar daca dorinta noastra e sa fie in prima liga”

Gica Hagi a vorbit vineri despre situatia fiului sau, Ianis, fara nici macar un minut jucat in acest sezon la Fiorentina. „Regele” a dezvaluit discutia purtata cu oficialii gruparii viola la negocierile pentru transferul lui Ianis si le reproseaza acestora ca au promis ca il vor folosi, dar acest lucru nu s-a intamplat in primul sezon si nici macar acum, in cel de-al doilea an.



„Discutia mea cu cei de la Fiorentina a fost, acum un an si jumatate, ca il iau ca sa joace. Din pacate, lucrurile nu au stat asa si aceasta e situatia lui acum. Nu intru aici sa spun de ce nu a jucat, nu ii analizez pe cei de la Fiorentina. Cred eu ca Ianis merita sansa sa joace, pentru ca a facut bine, s-a vorbit bine de el„, a explicat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

„La acel moment juca in prima liga, era capitanul unei echipe care juca un fotbal ofensiv… Juca la seniori de un an si ceva, iesea primul pe teren, fusese declarat cel mai bun tanar jucator din Romania. Viitorul l-a dus la un nivel unde era in primii 100 din lume la sub 21 de ani, v-am mai spus. Era in primii 11 jucatori de ’98 din Europa. Din pacate, cand nu joci, usor, usor lumea te uita„, a continuat acesta.

„Trebuie gasita o solutie foarte buna pentru el si cand spun foarte buna ma refer la un club in care trebuie sa joace, sa fie in primii 14 jucatori. Sa joace pentru ca are are nevoie de meciuri. Daca nu se schimba ceva la Fiorentina, atunci lucrurile sunt clare. Stiu ideea lor, pentru ca am vorbit cu ei… Lucrul important e ca Ianis sa joace. Nu exclud nici sa joace in Serie B, chiar daca dorinta noastra e sa fie in prima liga„, a conchis patronul si antrenorul celor de la Viitorul.