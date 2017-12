FCSB si-a aflat posibilii adversari din primavara europeana! AC Milan, Arsenal sau Lazio ar putea veni in Romania

Dupa ce a ratat primul loc al grupei chiar in ultima etapa, FCSB s-a calificat in saisprezecimile Europa League si a aflat peste ce adversari ar putea da in primavara europeana.

Calificarea de pe locul secund al grupei ii va aduce trupei lui Nicolae Dica un adversar mult mai dificil decat daca ar fi reusit sa termine in postura de lider. AC Milan, Arsenal, Lazio sau Atletico Madrid sunt doar cateva dintre numele care ar putea veni in Romania.

Ros-albastrii se vor afla in urna a doua, alaturi de echipe precum Ludogoret, Marseille, Borussia Dortmund sau Lyon.

Capi de serie

Villarreal, Dinamo Kiev, Braga, Milan, Atalanta, Lokomotiv Moscova, Plzen, Arsenal, Salzburg, Bilbao, Lazio, Zenit, ŢSKA Moscova, Atletico Madrid, Sporting Lisabona, RB Leipzig

Urna a doua

FCSB, Astana, Partizan, Ludogoret, AEK Atena, Lyon, Copenhaga, Steaua Roşie, Marseille, Ostersunds, Nice, Sociedad, Spartak Moscova, Napoli, Celtic, Borussia Dortmund