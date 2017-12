EXCLUSIV / Mihai Stoichita, despre infrangerea FCSB-ului din Europa League: „Oboseala nu mi se pare un argument”. De ce considera ca anul 2018 va fi unul foarte important

Mihai Stoichita a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul din grupele Europa League pierdut de catre FCSB, scor 1-2 pe Arena Nationala, contra elvetienilor de la Lugano.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal considera ca oboseala nu este un bun argument pentru ratarea primului loc al grupei.

De asemenea, Stoichita a atentionat faptul ca anul urmator va fi unul foarte important pentru fotbalul romanesc, avand in vedere faptul ca loturile nationale sunt implicate in turnee europene si mondiale, iar FCSB va participa in primavara europeana.

„Si-au acuzat proprii jucatori ca nu au reusit sa faca fata nivelului din meciul de aseara. Au spus-o ei, ce sa mai spunem noi? Aseara am ratat o ocazia pe care n-am mai avut-o in ultimii ani, sa ajungem pe primul loc intr-o grupa din competitiile europene.

Nu stiu ce sa mai cred. Asta cu oboseala nu mi se pare un argument. Juctorii au valoare, au demonstrat-o si in meciuri internationale si interne, dar de multe ori deviaza de la un comportament constant. Conteaza mult cum isi programeaza aceasta constanta.

Noi trebuie sa fim extrem de atenti anul asta. Activitatea echipelor nationale si a Stelei implica sapte campionate internationale. Niciodata Romania nu a avut echipe angrenate in sapte competitii in acelasi an si cu sanse de calificare. La U19 si U21 sunt foarte bine structurate echipele, pentru ca jucatorii activeaza demult impreuna”, a declarat Mihai Stoichita, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.