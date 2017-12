Dumitru Dragomir ii ataca pe cei din conducerea FCSB-ului: „Echipa e stricata de ei, nu de jucatori. Astia cred ca se pricep la fotbal, dar nu stiu pe ce lume sunt”

Dupa ce FCSB a pierdut ultimul meci din cadrul grupelor Europa League, Dumitru Dragomir a avut o reactie dura la adresa conducerii clubului bucurestean.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal acuza faptul ca cei din conducere sunt vinovati pentru cele intamplate la FCSB si nu jucatorii lui Nicolae Dica.

„M-am uitat, da (la FCSB – Lugano 1-2). Nu mi-a placut! Meciul a fost de rasul lumii. Echipa e stricata de ei, nu de jucatori. in momentul in care faci atatea modificari, cand sa se mai inchege o echipa de valoare? Astia cred ca se pricep la fotbal. Astia nici nu stiu pe ce lume sunt, unii joaca intr-un fel, altii in alt fel. Parca erau in alta lume. O echipa facuta sa piarda meciul. Fac experimente, sunt la faza asta. Pe banii lui poate sa mai faca inca vreo doi ani experimente. E greu de inteles capitalismul la noi. El crede ca asa e bine, sunt banii lui”, a declarat Mitica Dragomir, potrivit prosport.ro.

De asemenea, Dragomir i-a luat apararea tanarului antrenor, dar este de parere ca a facut o greseala acceptand sa antreneze echipa patronata de Gigi Becali: „Parerea mea e ca Dica si-a nenorocit carierea, la fel cum a facut si Radoi. Dar pe Dica sa-l lasati in pace! Nu au nicio sanca cu oricine ar pica”.