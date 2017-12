Dica ia toata vina asupra lui: „Asa suntem noi romanii, cand ne vedem cu sacii in caruta, ne multumim cu putin!”

Sigura de calificarea in primavara europeana, FCSB a pierdut returul cu Lugano, din ultima etapa a Grupei G din Europa League, partida jucata joi seara, pe National Arena. Plzen a terminat pe primul loc al grupei, dupa ce a invins in Israel, pe Beer Sheva, cu 2-0. In aceste conditii, FCSB va avea foarte mici sansa sa nu dea pentru un adversar de calibru in 16-imi.



Dupa ultimul meci europan din acest an, antrenorul Nicolae Dica si-a asumat esecul, nu a dorit sa sublinieze numele jucatorilor care l-au dezamagit si a spus ca-si doreste cel mai puternic adversar in faza urmatoare.

„A fost o seara trista, nu am stiut sa profitam de ce am facut bun in aceasta campanie, am facut un joc foarte slab, nu ma asteptam la asa ceva in aceasta seara. Asa suntem noi romanii, cand ne vedem cu sacii in caruta, ne multumim cu putin. Este vina mea pentru ca nu i-am capacitat pe jucatori, nu am reusit sa-i motivez.

Eu mereu am fost sub presiune, din prima etapa pana in acest moment, am fost pus sub presiune, ma asteptam la asa ceva. Nu vreau sa fac aceste afirmatii in public, nu vreau sa spun cine nu are valoare de Steaua.

Budescu este unul dintre jucatorii importanti ai echipei, ne-a ajutat foarte mult. Am vrut sa le dau sansa si celorlalti jucatori ca sa arate ca au valoare de a ramane la Steaua, de a li se da sanse de a ramane in acesta echipa. Cred ca putem face fata din trei in trei zile. Eu vreau cel mai puternic adversar in primavara„, a spus Dica, la Sport.ro.