Decizia CNA legata de reclamele TV pentru pariurile sportive online: „Minorii sunt foarte influentabili!”

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis ca reclamele la pariuri sportive online vor putea fi difuzate doar dupa ora 23.00 de posturile TV. Masura va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, a anunţat paginademedia.ro.



Decizia CNA ar putea reprezenta o lovitura dura din punct de vedere financiar pentru fotbalul romanesc in condiţiile in care Liga 1 este sponsorizata de Betano, nationala Romaniei de Fortuna, iar Cupa Romaniei si Liga 2 de Casa Pariurilor.

CNA a luat aceasta decizie deoarece ”prin difuzarea acestora la ore accesibile copiilor, au fost incalcate reglementarile legale cu privire la proteccia minorilor”.

Astfel, televiziunile nu mai pot difuza reclame la case de pariuri pe durata meciurilor din primele doua ligi, asa cum se intampla acum.

Agenţiile de pariuri isi pot face in continuare reclama pe stadion, vizibila la TV, dar si pe tricourile de joc, iar cluburile nu vor pierde bani din publicitatea vanduta pentru panourile de la marginea terenului.

Radu Herjeu, membru titular al CNA, a explicat motivul deciziei luate de CNA: ”Am citit o stire – un sportiv de la Iasi care s-a sinucis pentru ca a pierdut 3.000 de lei la pacanele. Iata, se intampla astfel de lucruri, si nu era minor. Se intampla astfel de lucruri. Minorii sunt foarte influentabili. Si aceasta idee ca pot castiga repede bani, pariind 5 lei si vor castiga 50 imediat, doar intrand pe net, e foarte tentanta pentru ei”.

Prevederile legale invocate de CNA:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile și completarile ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea in serviciile de televiziune si de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor se poate face numai daca, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces conditionat, se asigura faptul ca minorii din zona de transmisie, in situatii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificarile și completarile ulterioare

Art. 12 (2) in lipsa unui sistem de acces conditionat, difuzarea programelor prevazute la alin. (1) se poate face numai in intervalul orar permis, potrivit clasificarii programului in functie de continutul acestuia.

Art. 93 (1) Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa respecte, indiferent de forma si de durata, principiile de protectie a minorului, de informare corecta a publicului, de respectare a demnitatii umane, de asigurare a unei concurente loiale si sa nu utilizeze practici comerciale incorecte, inselatoare sau agresive, asa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.