Danciulescu o lasa pe Dinamo pentru o alta echipa din Liga I!

Ionel Danciulescu si-a anuntat in urma cu ceva timp plecarea de la Dinamo, dar inca nu a facut acest pas. Totusi, fostul jucator al „cainilor” isi pregateste terenul.

Oficialul a marturisit ca a purtat o discutie cu antrenorul de la CSM Poli Iasi, Flavius Stoican, cu care se va intalni ulterior, dand de inteles ca nu ar spune nu unei oferte din partea clubului moldovean.

„Am avut o discutie cu Flavius Stoican. Ma voi intalni cu el maine (n.r. – astazi) si vom discuta. Va fi o intalnire amicala intre doi prieteni vechi. Cu primarul Mihai Chirica nu am vorbit si nici nu il cunosc. Nici cu presedintele Adrian Ambrosie nu am dicutat nimic. Vin la Iasi, luam masa, discutam si vedem daca va fi ceva. Poate ma voi intalni si cu domnul primar, dar, deocamdata, nu stiu nimic. Imi place proiectul de la Iasi, e o echipa buna acolo. Vom vedea ce si cum dupa discutia pe care o vom avea vineri. in iarna voi lua o pauza, va fi vacanta si voi decide ce voi face. Sper sa fie un sfetnic bun si sa iau o decizie buna”, a declarat Ionel Danciulescu, potrivit prosport.ro.

Fostul antrenor al lui Dinamo a recunoscut ca i-ar placea sa lucreze alaturi de Ionel Danciulescu, dar este de parere ca este foarte greu ca acesta sa plece din Stefan cel Mare.

„Cine nu si-ar dori sa lucreze cu Ionel Danciulescu? In acelasi timp, imi dau seama ca este foarte greu de luat de la Dinamo. Am avut o discutie cu el zilele trecute, l-am vazut abatut si dezamagit, am auzit ca vrea sa faca o pauza si l-am intrebat, amical, daca nu l-ar tenta sa lucreze in Copou. Va veni maine sa bem o cafea si sa avem o discutie amicala. Este posibil sa avem intalnire si cu domnul primar, impreuna cu presedintele Adrian Ambrosie. Vom pune totul pe tapet si vom vedea ce decizie vom lua”, a declarat si Flavius Stoican.