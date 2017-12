Dan Petrescu a vorbit despre introducerea arbitrajului video in Liga 1: „Sper sa ma mai prinda pe aici (…)”

Desi LPF a anuntat oficial introducerea arbitrajului video incepand cu play-off-ul acestui sezon 2017-2018, Dan Petrescu, antrenorul liderului CFR Cluj, nu e convins ca tehnologia VAR (Video assistant referees) va putea fi implementata in Liga 1 in urmatorul an.

„Sper sa ma prinda pe aici implementarea tehnologiei video. Am inteles ca intra prin 2019, nu? Nu cred ca se poate in 2018. Daca ar fi asa, ar fi extraordinar, dar nu cred. Mi-as dori foarte mult sa se intample„, a spus Petrescu.

Alaturi de FCSB, CFR Cluj a anuntat ca e gata sa suporte o parte din costurile de implementare pentru VAR.