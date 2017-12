Crina Pintea recunoaste: „Puteam mult mai mult de atat”

Dupa victoria chinuita cu Angola, scor 27-24 la Campionatul Mondial de handbal feminin, Crina Pintea a recunoscut ca tricolorele au avut o prestatie slaba.

Handbalista a declarat ca atat ea, cat si coechipierele sala isi doresc sa faca o figura mai buna in meciurile urmatoare.

”E important ca am castigat. Am jucat destul de slabut, puteam mult mai mult de atat. Se resimte putin oboseala. Ne dorim din tot sufltul sa aratam mai bine decat am aratat astazi.

Am facut multe greseli individuale si am risipit multe mingi. Sunt foarte rapide, pivotul lor este destul de mare, la fel ca mine. Ne dorim din tot sufletul sa jucam mai bine maine”, a declarat Crina Pintea la Telekom Sport.