Cosmin Olaroiu, primul interviu dupa plecarea din Emirate: „Nu m-a dat nimeni afara!”. Doua motive l-au facut pe tehnicianul roman sa ceara rezilierea amiabila

Dupa patru ani si jumatate la Al-Ahli, tehnicianul de 48 de ani a plecat, saptamana trecuta, de la echipa din Dubai. In premiera, „Oli” a povestit pentru „Weekend Adevarul“ ce l-a facut sa renunte la clubul la care a scris istorie.



Cosmin Olaroiu are deja peste zece ani in fotbalul arab si un CV care vorbeste de la sine. Cele 14 trofee castigate in zona Golfului Persic, dintre care zece in Emirate, cu Al-Ain (3) si Al-Ahli (7), l-au transformat in cel mai de succes antrenor din istoria acestei tari. „Oli” detine insa si un alt record: de cand s-a dus in Orientul Mijlociu, acolo unde multi antrenori nu rezista mai mult de cateva luni, romanul n-a fost niciodata concediat.

De aceea, a surprins stirea publicata de mai multe site-uri din Romania, in weekend-ul trecut, potrivit carora antrenorul roman ar fi fost dat afara. „Weekend Adevarul“ a aflat insa chiar de la Olaroiu povestea reala a acestei despartiri.

– Cum a fost posibil ca dintr-o forta a campionatului din Emirate, Al-Ahli sa ajunga, in doar cateva luni, o echipa incapabila de a castiga, cu sapte remize la rand?

Cosmin Olaroiu: „Din pacate, la finalul sezonului trecut, s-au petrecut mai multe schimbari majore si nu toate au fost bune. in primul rand, din trei echipe, Al-Ahli, Al-Shabab si Dubai s-a format una: Shabab Al-Ahli Dubai. Au fost mai multe schimbari si la nivel administrativ, au venit oameni cu care eu nu aveam o viziune comuna asupra lucrurilor. Chiar inainte sa incepem pregatirile i-am si avertizat. Le-am spus ca, dupa aceste schimbari, noi, in loc sa crestem valoric, am scazut. Al-Ahli a luat sapte trofee cu mine in patru ani si a jucat o finala de Liga Campionilor Asiei in 2015. Din pacate, dupa transformarea de la finalul sezonului trecut, noi am devenit mai mult Al-Shabab, care era o echipa de mijlocul clasamentului.”

– Deci, ati simtit inca din vara ca nu urmeaza ceva bun…

„Da. Eram aproape convins. Dar nu puteam sa plec, fiindca eram sub contract. Iar in contract scria ca, in cazul in care imi dau demisia, trebuie sa platesc despagubiri de 3,5 milioane de dolari. Ceea ce n-aveam de gand sa fac. Am incercat tot ce era posibil ca, totusi, lucrurile sa mearga intr-o directie buna. Dar cred ca Guardiola a spus-o cel mai bine, recent, intr-un interviu: o echipa cu jucatori buni, dar fara un antrenor de valoare, mai are o sansa, insa o echipa fara jucatori valorosi, dar cu un antrenor bun e sortita esecului.”

– Am vazut un meci din seria celor sapte remize si m-a socat faptul ca echipa n-avea un fotbalist de creatie, unul care sa fie capabil sa duca mingea spre poarta…

„Da. Pentru ca lotul a fost facut de altii, nu de mine. Spre exemplu, eu am cerut un mijlocas lateral si mi s-a adus un varf de careu! Am ajuns sa avem doi atacanti masivi, Diop si Sow, dar n-avea cine sa le duca mingea de la mijlocul terenului. Chiar statistica spune ca noi eram printre echipele din campionat cu cele mai putine dribbling-uri reusite pe meci. Oricum, pe langa faptul ca transferurile au fost facute de altii, am avut si ghinionul unor accidentari. Am ajuns sa joc cu niste copii de 18-19 ani.”

– Aici, in tara, s-a scris de acum vreo luna ca vreti sa plecati…

„Eu am vrut sa plec de mai multe ori, dar ei au tot insistat sa raman. si jucatorii. Mai ales cei din lotul Al-Ahli, cu care am obtinut rezultate excelente si care s-au atasat de mine.”

– Intr-un final, cum s-a produs despartirea?

„Dupa remiza de vinerea trecuta, am vorbit cu impresarul meu si i-am zis sa faca tot posibilul sa ajungem la o reziliere amiabila. Eram foarte nervos, am si niste probleme mari cu soldul si abia mai stau in picioare. Chiar nu mai puteam sa raman. Impresarul a vorbit cu ei si, bineinteles, nici n-au vrut sa auda de plecarea mea. Mai intai, au venit doi oameni din conducere la mine acasa. Apoi, a doua zi, ne-am dus cu totii la omul numarul 1 din club. Le-a zis celorlalti sa iasa din incapere, fiindca vrea sa vorbeasca singur cu mine. A urmat o discutie de doua ore, in care omul mi-a propus inclusiv sa iau o pauza. Mi-a zis ca, pentru ei, eu sunt un simbol al clubului si ca nu vor sa ma piarda. Mi-a propus sa vina un antrenor interimar, iar eu sa semnez un nou contract de la anul.”

– In loc de aceste discutii, nu era mai bine daca v-ar fi lasat sa faceti lotul de care aveati nevoie in vara si sa nu fi adus ei jucatorii?

„Le-am zis si asta si le-am si spus de ce jucatori as avea nevoie. Mi-au explicat insa ca echipa e intr-o situatie financiara dificila si nu mai poate sa faca investitii, pana nu-si plateste datoriile. De altfel, toti jucatorii pe care mi i-au propus ei pentru viitoarele transferuri, erau liberi de contract. Pentru ca noi nu puteam plati sume de transfer.”

– Cum s-a finalizat discutia cu patronul clubului?

„Dupa doua ore, a acceptat sa ne despartim de comun acord. N-am cerut niciun ban, lucru care i-a impresionat. Si ei s-au comportat foarte frumos. Mi-au achitat toate salariile pana la 1 decembrie. Iar cei din stafful meu chiar au primit vreo doua salarii in plus.”

– Ce urmeaza acum? In Romania, s-a scris ca plecati la Al-Ahli Jeddah din Arabia Saudita…

„Am mai multe oferte, dar le analizez. N-am luat, deocamdata, nicio decizie. Si, oricum, pe primul plan e acum sanatatea mea. O sa merg la Barcelona pentru un consult medical. Probabil, o sa fie nevoie sa ma operez la sold, sa scap de dureri. Oricum, nu se pune problema sa semnez cu vreo echipa, inainte de luna ianuarie.”

Al Ahli Shabab se afla locul 5 in campionatul Emiratelor Arabe Unite, la 7 puncte in spatele liderului Al Ain.

6.500.000 de euro anual castiga Olaroiu la Al Shabab