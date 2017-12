Cei de la Lugano sunt fericiti chiar si dupa eliminarea din Europa League: „Sunt mandru ca am reusit sa obtinem victorii cu toate cele trei adversare din grupa”

Lugano a invins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 pe Arena Nationala, dar a fost eliminata din Europa League.

Pierluigi Tami, antrenorul elvetienilor, s-a declarat multumit chiar daca echipa sa nu a reusit sa prinda un loc in primavara europeana. Acesta a marturisit ca este mandru de elevii sai, avand in vedere ca au reusit sa isi invinga toate cele trei adversare din grupa.

„Este o victorie frumoasa, dar in acelasi timp importanta pentru ca ne da forta. Doar 2 echipe din grupele Champions League si Europa League nu s-au calificat mai departe desi au acumulat 9 puncte. Sunt mandru ca am reusit sa obtinem victorii cu toate cele trei adversare din grupa. A fost o experienta frumoasa pentru noi participarea in Europa League”, a spus Tami, potrivit Telekom Sport.