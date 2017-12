Becali, neasteptat de calm: „Ne mintim intre noi ca avem echipa (…). Cu Golofca vrei sa te bati cu Arsenal si cu Milan?

Chiar daca nu s-a aratat prea suparat, lui Gigi Becali nu i-a picat bine infrangerea cu Lugano pentru ca a ratat ocuparea primului loc in grupa si implicit jackpotul de 1 milioan de euro de la UEFA. Pentru ca a terminat pe locul secund, dupa Plzen, FCSB va intalni in prima faza eliminatorie din Europa League o echipa mult mai valoroasa.



„Ne mintim, nu avem echipa. Cu echipa asta nu poti face pasi mari in Europa. Daca nu bati pe Lugano ca sa te duci pe primul loc, nu poti avea pretentii. Nu fac ei parte din lot? Nu e nicio suparare.

Sa vedem daca vin intariri, au lipsit azi 4-5 jucatori, avem 4-5 accidentati, am avut si 11 metri azi. Te bati cu Arsenal si cu Milan cu Golofca?„, a declarat Becali la iesirea de la stadion.

Finantatorul FCSB a continuat la DigiSport: „Nici aparare n-am avut. Nedelcu, nu inteleg, ori fundas central, ori mijlocas. Numai acolo l-am vazut. Nu stiu ce se intampla. N-are rost… Apararea nu mai face fata cand mijlocul e praf, cand ai 4-5 jucatori care nu-ti joaca. Daca jucau Pintilii, Budescu, Man sau Gnohere de la inceput… Nu sunt suparat, se intampla, au avut doua ocazii si au dat doua goluri.

E vorba de valoare si de concentrare. Si azi daca intram motivati nu aveam cum sa pierdem meciul acesta. Va fi altfel pentru ca avem cutitul la os, cand e asa jucam altceva. Nu stiu, ca nu mai tin cont, ca nu mai fac socotelile astea, de 30-50 de mii nu le mai fac. Ca dovada ca nu am pus titularii cand era vorba de inca 600.000 de mii. Nu cred ca avem… E greu, nu. Vreau un nume mic, ca sa putem trece mai departe. Atunci cand esti echipa mare, nu conteaza ca schimbi 4 jucatori in echipa trebuie sa castigi cu Lugano.

Nu am sunat, Dica a decis sa-l schimbe pe De Amorim. Nu m-a interesat, nu era un meci dupa care sa ma enervez. Golofca mai are sanse sa fie vandut, la De Amorim nu mai am nicio incredere in el. Atalanta, sa vedem daca iese, nu?„.