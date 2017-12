Becali: „Dica a decis sa nu-mi mai comunice echipa inaintea meciului!”

Nicolae Dica a decis sa faca schimbari majore la FCSB dupa infrangerea suferita in ultima partida a anului in Europa League, in fata elvetienilor de la Lugano, scor 1-2. In plus, antrenorul a luat si o decizie ce-l vizeaza direct pe patronul Gigi Becali.



„Dica a decis sa nu-mi mai spuna echipa, de frica sa nu afle Costel Enache (antrenorul de la FC Botosani – n.red.) „, a dezvaluit Becali la Digi Sport.

Sapte jucatori care au evoluat cu Lugano vor fi trecuti in plan secund, iar echipa de start in meciul cu Botosani, de duminica, ora 20:00, ar putea artata asa: Nita – Enache, Larie, Balasa, Momcilovici – Pintilii, Filip – Man, Budescu, Fl. Tanase – Gnohere.

In aceasta partida, Dica nu va putea conta pe Bogdan Planici, Romario Benzar si Filipe Teixeira. De asemenea, Denis Alibec este in continuare incert.

In Liga 1, dupa 20 de etape, FCSB este la cinci puncte de primul loc, ocupat de CFR Cluj.