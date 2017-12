Ambros Martin, suparat dupa victoria cu Angola: „Trebuie sa jucam mai bine”

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei s-a impus cu greu in fata Angolei, scor 27-24, iar pe selectionerul Ambros Martin l-a deranjat acest lucru.

Ibericul a declarat la finalul partidei ca tricolorele trebuie sa dea mai mult pe teren la fiecare meci si ca pe jucatoarele Angolei nu ar fi trebuit sa le lase sa isi faca jocul.

”Sunt bucuros pentru cele doua puncte, dar in aceste meciuri nu trebuie sa luam doar partea buna, pentru ca trebuie sa jucam mai bine. Nu trebuie sa fim afectati de miza partidei. Trebuie sa dam totul, indiferent cu cine jucam. Lucrurile care nu au iesit astazi trebuie sa le lasam in urma pentru moment. Cred ca jucatoarele au incercat sa fie mai relaxate. A existat ceva tensiune, nu trebuia sa le lasam sa-si faca jocul. Si Angola era relaxata, pentru ca nu mai avea nimic de pierdut.

E foarte bine ca am castigat pe final si am facut un pas in fata. Practic, in acest moment putem juca cu echipele de pe locurile 3 si 4 din grupa B. Important e sa castige Spania cu Franta, pentru ca este tara mea, dar nu trebuie sa ne uitam la altii. Mâine jucam cu Franta, este o echipa buna si trebuie sa aratam ce avem mai buna”, a declarat Ambros Martin, potrivit Telekom Sport.