ACS Poli Timisoara i-a reziliat contractul jucatorului banuit ca ar avea legaturi cu mafia pariurilor!

Dupa ce vicepresedintele Radu Birlica a tras un semnal de alarma cu privire la jucatorul Josip Soljic, in urma prestatiei slabe din meciul din Cupa Romaniei, conducerea ACS Poli Timisoara a luat hotararea sa rezilieze contractul croatului.

Potrivit gsp.ro, fotbalistul ar avea legaturi cu mafia pariurilor, iar eliminarea din Cupa Romaniei (scor 0-3 cu FCSB) ar fi reprezentat un factor decisiv in demiterea croatului.

„Clubul nostru a reziliat astazi, de comun acord, angajamentul cu jucatorul Josip Soljici. Cu aceasta ocazie, ii multumim mijlocasului pentru perioada petrecuta la Poli Timisoara si pentru contributia avuta la spectaculoasa salvare de la retrogradare in stagiunea trecuta. ii uram mult succes in continuare in cariera!”, a anuntat clubul timisorean pe site-ul oficial.

Radu Birlica isi mentine pozitia dupa demiterea jucatorului si ii ureaza succes lui Soljic in viitor: “Astazi s-a reziliat in mod amiabil contractul jucatorului Sojlici. Jucatorul a inteles situatia existenta si cererea conducerii de a nu mai continua cu clubul Poli, doar prin prisma conditiei sportive aratata in teren in ultimul timp! Ii doresc mult succes in viitor!”