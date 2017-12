Si totusi, Danciulescu negociaza despartirea de Dinamo: „Oricum, nu plec pana la finalul anului!”

Potrivit surselor GSP.RO, fostul atacant al „cainilor” se afla in negocieri cu alt club din Liga 1. „Danciu-gol”, 41 de ani, a avut discutii preliminare cu sefii clubului CSM Poli Iasi si ar putea fi noul presedinte de imagine al clubului moldav, incepand cu anul 2018. La Iasi, Danciulescu ar urma sa lucreze cu Flavius Stoican, cu care a mai colaborat la Dinamo.



Conducerea lui Dinamo face presiuni ca Danciulescu sa ramana la echipa.

„La Iasi merge treaba bine si se intampla multe lucruri frumoase, interesante. Ii cunosc pe Flavius Stoican, Eugen Trica si Marius Onofras. Am fost invitat de domnul primar (n.r. Mihai Chirica) la o discutie. Voi veni acolo pentru a vedea mai clar ce se doreste. Vom vedea ce se va intampla. Este doar o discutie amicala. Oamenii m-au invitat prieteneste profitand ca am un meci de Old Boys la Focsani.

Eu am contract cu Dinamo si nu parasesc echipa in mijlocul campionatului. Nu am discutat nimic concreta. A fost doar o invitatie amicala. Oricum nu plec pana la finalul anului. Vom vedea din 2018 ce va fi„, a spus Danciulescu despre posibilitatea de a ajunge la Poli Iasi.

„Ma leaga o prietenie deosebita cu Danciulescu. Este un om si conducator de valoare. Noi vrem sa facem lucruri marete la Iasi. Am fi onorati sa vina alaturi de club. Cine nu l-ar vrea pe Danciulescu in staff? Au fost doar discutii amicale. Vom profita de prezenta lui in Moldova. Oricum nu stim ce va fi. La Iasi se vrea un proiect de mare viitor„, a spus si Flavius Stoican, antrenorul echipei din Copou.

CSM Poli Iasi este o adversara directa a celor de la Dinamo, cele doua echipe luptandu-se pentru un loc de play-off. Poli Iasi este pe locul 8, cu 27 de puncte, iar Dinamo este pe locul cu 7, cu 30 de puncte.