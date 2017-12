Presedintele CSA Steaua exclude vreo intelegere in viitor cu Becali: „Noi suntem proprietarii de drept ai marcii Steaua Bucuresti, avem drumul nostru si ne dorim sa continuam!”

Detinatoarea marcii Steaua Bucuresti nu ia in calcul o fuziune cu FCSB, echipa lui Gigi Becali, asa cum Mihai Stoichita a lasat de inteles ca s-ar putea intampla, la scurt timp dupa ce Anghel Iordanescu se arata optimist in privinta posibilitatii ca FCSB sa redevina Steaua.



„De obicei, nu comentez ceea ce declara in speta, aici, domnul Anghel Iordanescu sau domnul Stoichita. Nu stiu intre cine s-ar fi purtat genul asta de discutii, de fuziuni si asa mai departe. Asa cum am declarat intotdeauna, noi suntem Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Noi nu fuzionam cu nimeni. Noi suntem proprietarii de drept ai marcii Steaua Bucuresti, avem drumul nostru si ne dorim sa continuam mai departe. Avem niste obiective de indeplinit si vrem sa mergem sa le indeplinim. Eu nu am participat la alte discutii„, a spus presedintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Cristian Petrea.

Razboiul dintre FCSB si Armata a inceput in anul 2015, cand clubul patronat de Becali a pierdut marca Steaua Bucuresti, dupa ce inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins contestatia in anulare formulata de club la decizia din 3 decembrie prin care i-a fost anulata marca. ICCJ a anulat, pe 3 decembrie, marca Steaua Bucuresti inregistrata sub nr. 061735 in 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA.

FCSB a fost actionata in instanta in 2011 de Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti, care a cerut anularea marcii inregistrate de gruparea din Liga I. Tribunalul Bucuresti a respins aceasta cerere, in 17 aprilie 2012, decizie mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti, in 20 decembrie 2013, insa ICCJ a dat dreptate clubului sportiv.

Ulterior au existat mai multe runde de negocieri intre cele doua parti, pentru ca Becali sa poata folosi in continuare numele de Steaua, dar nu s-a ajuns la nicun consens.

In vara acestui an, CSA a reinfiintat sectia de fotbal a clubului, iar echipa coordonata in acest moment de Marius Lacatus si Ion Ion evolueaza in Liga a patra si este sustinuta de suporterii de la Peluza Sud Steaua.