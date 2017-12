Plecat in stainatate, imediat dupa ce a devenit campion cu Viitorul, Purece nu exclude o revenire in Liga 1: „Nu ma grabesc, am timp sa ma decid”

Aradeanul Florin Purece (26 de ani), fostul campion cu FC Viitorul, la finalul sezonului trecut, este liber de contract, dupa ce a reziliat contractul cu israelienii de la Hapoel Rannana. Fotbalistul este reprezentat de impresarul Bogdan Apostu.



Ajuns in vara in Tara Sfanta, mijlocasul a evoluat in sase din cele 12 etape fara sa marcheze. Pentru ca echipa nu a avut rezultatele dorite de conducere in startul sezonului, doar pozitia a 12-a, din 14 echipe, si cu doar opt puncte, sefii gruparii au decis sa se desparta de mai multi jucatori considerati prea costisitori pentru grupare. Florin s-a aflat printre ei si de comun acord a reziliat intelegerea.

”A fost o experienta placuta pentru mine. Chiar m-am acomodat cu viata in Israel, desi la inceput mi-a fost putin greu. Din pacate nu am avut rezultate si au fost mai multe schimbari in lot.

in aceste conditii, am decis sa ne despartim. Ne-am strans mana si ne-am urat toate cele bune. Imediat am fost contactat de o alta echipa din Israel, mai bine clasata, dar am decis sa fac o pauza de cateva saptamani.

Nu vreau sa ma grabesc. Am timp suficient sa ma decid”, a declarat Florin Purece, pentru Digi Sport.

Mijlocasul, care a jucat in 30 de jocuri sezonul trecut pentru Viitorul si pentru care a marcat doua goluri, nu ar zice nu unei reveniri in Liga 1: ”Am fost la curent cu tot ce s-a intamplat in aceasta toamna in campionatul intern. Cele trei echipe din fața, par sa se fi desprins decisiv de restul plutonului. Sper ca Viitorul sa intre in play-off. Nu voi uita toata viața performanța realizata acolo.

Cat despre o eventuala revenire in campionatul intern, nu as zice nu. Chiar daca ideal ar fi sa merg tot afara, pentru un proiect serios, ma pot aseza la masa tratativelor, daca simt ca sunt dorit.

Vreau, insa, sa profit de zilele libere in aceste zile. Pana la finalul anului voi anunța unde voi juca”.

Inainte sa ajunga la Viitorul, Purece a mai jucat in Liga 1 la Concordia Chiajna, in patru sezoane, pentru care a evoluat in 121 de jocuri si a marcat si 13 goluri. Echipa ilfoveana l-a transferat, in 2012, de la UTA.