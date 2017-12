LIVE TEXT / FC FCSB – FC Lugano, de la ora 22:05. UPDATE – Gigi a anuntat, iar, echipa de start a lui Dica: „Gnohere, Man si Pintilii vor fi menajati pentru meciul cu Botosani!”

UPDATE / Gigi Becali a respectat traditia si a anuntat, din nou, echipa de start a lui Nicolae Dica. Surprizele dezvaluite de finantatorul FCSB sunt Florinel Coman, William de Amorim si Catalin Golofca, iar Gnohere, Pintilii si Man vor fi lasati in afara primului 11.

„Dica a facut echipa in functie de meciul cu Botosani. E adevarat ca sunt bani la mijloc, dar acei bani trebuie sa-i ia orice jucator de la Steaua, pentru ca de aia am dat bani pe ei. De aia am dat trei milioane de euro pe Coman, sa joace atacant. Nu joaca nici Man, nici Gnohere, nici Pintilii. Sunt jucatori pe care-i protejam pentru meciul cu Botosani. Vor juca Popescu, De Amorim, Pintilii, Golofca. Tanase a zis ca pentru el nu conteaza, ca joaca din trei in trei zile si nu e o problema pentru el. Dica a stabilit ca va intra si Man, dar doar o repriza. In poarta l-as pune pe Vlad, dar depinde de Dica. Nu am intrebat de portar, nu ma intereseaza„, a spus Becali la PRO X.

Prin urmare, FCSB ar putea arata astfel in fata elvetienilor de la Lugano: Nita/Vlad – Enache, Balasa, Larie, Morais – Nedelcu, Ov. Popescu – Golofca, Fl. Tanase, De Amorim – Fl. Coman

===================================

stire initiala …

Calificata matematic in 16-imile Europa League, FC FCSB joaca, in aceasta seara, de la ora 22:05, meciul decisiv pentru adjudecarea primului loc in Grupa G, impotriva elvetienilor de la FC Lugano, fara nicio sansa la primavara europeana. Partida se va desfasura pe Arena Nationala si un comentariu in format LIVETEXT va putea fi urmarit pe www.SPTFM.ro.

In cazul unui egal, vicecampioana e sigura de prima pozitie doar daca Plzen nu bate la Beer Sheva, a doua echipa care nu mai are nicio sansa de calificare pentru faza urmatoare. O infrangere, insa, complica foarte mult situatia, pentru ca arunca mingea in terenul cehilor, care ar pune mana pe sefia grupei cu o victorie in Israel.

Cum ar putea arata FCSB, în meciul cu Lugano: Vlad – Enache, Balasa, Larie, Morais – Pintilii, Nedelcu – Man, Tanase, Coman – Gnohere

Meciul va fi arbitrat de o brigada din Muntenegru. La centru va fi Nikola Dabanovic. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Milovan Djukic si Jovica Tatar. Arbitrii aditionali vor fi Milos Boskovic si Milos Savovic. Cel de-al patrulea oficial este Vladan Todorovic.

Lotul FCSB pentru meciul cu Lugano:

Portari: Florin Nita, Andrei Vlad

Fundasi: Ionut Larie, Mihai Balasa, Junior Morais, Marko Momcilovic

Mijlocasi: Gabriel Enache, Mihai Pintilii, Dragos Nedelcu, Lucian Filip, Ovidiu Popescu, Catalin Golofca, William De Amorim, Florin Tanase

Atacanti: Dennis Man, Harlem Gnohere, Florinel Coman