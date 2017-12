Larry Nassar, fostul doctor al lotului de gimnastica al SUA, a fost condamnat la 60 de ani de puscarie!

Sentinta dura pentru fostul doctor al lotului de gimnastica al SUA. Acesta a pledat vinovat la acuzatiile de abuzare sexuala, acuze aduse de foste si actuale sportive, printre care si campioana olimpica Aly Raisman.

Tribunalul din Michigan l-a condamnat drastic pe Larry Nassar, 54 de ani, cel care a fost, aproape trei decenii, medicul lotului de gimnastica al SUA.

Medicul a fost constrans sa-si recunoasca vinovatia, dupa ce in calculatorul lui s-au gasit 37.000 de fotografii si video-uri pedofilo-pornografice.

Judecatoarea Janet Neff a anuntat verdictul la Grand Rapids, Michigan, dupa ce procurorii au sustinut ca exista o legatura intre activitatile lui Nassar de pornografie infantile si “molestarea copiilor” de catre el.

“Te intrebi dacă s-a simtit omnipotent, daca a simtit ca poate scapa cu orice. A demonstrat ca nu ar trebui sa mai aiba niciodata acces la copii”, a declarat Neff, potrivit Lansing State Journal.

Au existat trei capete de acuzare, iar fostul medic a fost condamnat, joi, pentru fiecare la 20 de ani de inchisoare, sentinte care trebuie sa fie ispasite consecutiv.

Judecatoarea Janet Neff a mai afirmat, la citirea sentintei, ca ”timpul din puscarie ii va servi pentru meditatie asupra actelor comise impotriva acestor fete”.

Impotriva lui Nassar au depus marturie fosta campioana olimpica McKayla Maroney (aur la Londra 2012), molestata timp de 13 ani, dar si Aly Raisman (trei medalii de aur la Londra 2012 si la Rio 2016), precum si Gabby Douglas.

Larry Nassar va afla in luna ianuarie si sentinta in procesul in care a pledat vinovat de agresiune sexuala. El a fost acuzat ca a agresat fete sub pretextul ca le trata. Pe numele lui Nassar au fost depuse peste 50 de plangeri de abuz sexual.