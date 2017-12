FIA a validat calendarul pentru 2018 din Formula 1, cu 21 de Grand Prix-uri

Consiliul mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) a validat, miercuri, la Paris, mai multe calendare competitionale pe 2018, intre care cel al Formulei 1, cu 21 de Mari Premii, fata de 20 in acest sezon, precum si cel al Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), informeaza AFP, conform Agerpres.

Raliul Turciei, care va intra in calendarul WRC in locul celui al Poloniei, este confirmat pentru perioada 14-16 septembrie 2018, intr-un sezon care mentine 13 etape.

Asa cum era prevazut, din cauza revenirii Grand Prix-urilor Frantei si Germaniei, vor exista 21 de curse in calendarul pe 2018 al Formulei 1, fata de 20 in acest sezon, cea mai lunga serie de curse de la debutul categoriei regina in anul 1950.

De asemenea, calendarul de Formula E, destinat monoposturilor suta la suta electrice, care numara 11 Grand Prix-uri, Marele Premiu de la Sao Paulo va fi inlocuit cu Punta del Este din Uruguay (17 martie).

Consiliul FIA a aprobat, totodata, calendarul Campionatului Mondial de anduranta (WEC), cu opt curse in 2018 si 2019 si cu doua editii ale cursei de 24 de ore de la Le Mans.

Campionatul LMP1 pentru modele hibride si nehibride se va desfasura intr-o singura si unica categorie unificata, in care Toyota, singurul constructor ramas in competitie dupa plecarea Porsche, va fi confruntat cu echipe private.

De asemenea, Campionatul Mondial pentru turisme (WTCC) va deveni in 2018 o Cupa Mondiala rebotezata WTCR, dupa o fuziune cu rivalul TCR.