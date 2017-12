EXCLUSIV / Ion Craciunescu, sceptic la adresa arbitrajului video: „Dar sa vedem mai intai daca facem rost de bani (…)”. Ce propune fostul mare arbitru si ce sanse ii da lui Hategan pentru a ajunge la CM din Rusia

Fostul mare arbitru international Ion Craciunescu a sustinut, al Sport Total FM, ca introducerea arbitrajului video la meciurile din Liga 1, decisa miercuri de Liga Profesionista de Fotbal, este una foarte scumpa pentru fotbalul romanesc. Craciunescu ar fi implementat mai intai, in Liga 1, tehnologia liniei portii, cunoscuta sub numele de Goal-line.



„S-a aprobat cu majoritate de voturi sa se puna in aplicare acest sitem, dar problema sunt fondurile. Estimarile sunt intre 750 de mii de euro si 1,5 mil de euro pentru un an, dar nu pentru un singur meci pe etapa. La toata etapa se va folosi!

Costa mult si este complicat. Vor fi cinci oameni care vor analiza, oameni din randul observatorilor.

Eu sunt pentru, dar cred ca mai intai ar fi trebuit sa implementam tehnologia liniei portii.

In orice caz, vor fi discuti …

Eu ma gandesc cum se va face practic acest arbitraj video, pentru ca vor fi probleme multe in timpul unui joc. Probabil se vor modifica multe reguli din actualul regulament.

Deci cine este persoana care va lua decizia? Am inteles ca arbitrul, dar poate decide si cineva din fata monitoarelor…

S-ar putea ca indreptand anumite greseli, dupa o astfel de decizie, sa apara alte si mai mari …

Din momentul in care cineva se uita la video, el vede si o reluare sau doua. Asta inseamna ca, in perioada asta, jocul continua. In jumatate de minut, cat dureaza pana sa se intrerupe meciul ca sa vada reluarile, se pot intampla o gramada de situatii de joc. O sa fie frumos …”, a declarat Ion Craciunescu, in cadrul emisunii „Executii in direct”, moderata de Gabriel Maricescu.

In incheiere, fostul sef al Comisiei Centrale a Arbitrilor romani a fot chestionet in privinta situatiei lui Ovidiu Hategan, ce mai bun arbitru roman la acest moment, in vederea participarii acestuia la CM din 2018: „Nu cred ca a gresit cu intentie la acel baraj. El trebuie sa fie un exemplu pentru cei care vin din urma, deci analizat de toti acestia, ca are multe calitati. Scandalul a fost prea mare si nu stiu daca o sa-l mai vedem la Mondialul din Rusia. Pana si elvetienii au tras concluzia ca s-au calificat in urma victoriei din tur, decisa de acel penalty dat de Hategan. Din pacate, la aceasta ora, viitorii arbitrii romai nu are de la cine sa mai invete aceasta meserie.”