Daca va castiga grupa din Europa League, FCSB poate da in „16-imi” peste Spartak Moscova, Napoli, Celtic sau Dortmund! Altfel, pe Arena Nationala se vor putea intoarce Atletico sau Sporting

FCSB a aflat numele echipelor eliminate din Liga Campionilor, pe care le poate intalni in primavara Europa League, in urma rezultatelor inregistrate in meciurile de marti si miercuri.



In cazul in care va incheia grupa din Europa League pe primul loc, FCSB poate intalni una dintre urmatoarele echipe: Spartak Moscova, Napoli, Celtic, Dortmund

Daca va incheia pe locul doi, FCSB s-ar putea duela cu: TSKA Moscova, Atletico Madrid, Leipzig, Sporting.

Pe langa acestea, in urne vor intra si echipele ce se vor califica din grupele Europa League. In urna outsiderelor vor fi ocupantele locurilor doi din EL si celelalte patru formatii venite din Liga (cele cu punctajul mai slab). In acest moment, locurile 2 in Europa League sunt Slavia Praga, Partizan Belgrad, Ludogorets, AEK Atena, Lyon, Lokomotiv Moscova, Viktoria Plzen (nu o poate reintalni pe FCSB, fiind in aceeasi grupa), Steaua Rosie Belgrad, Marseille, Bilbao, Nice si Real Sociedad.

Repartizarea formatiilor venite din Liga se va face dupa cum urmeaza:

Urna capilor de serie: CSKA Moscova, Atletico Madrid, Leipzig, Sporting

Urna outsiderelor: Spartak Moscova, Napoli, Celtic, Dortmund

FCSB va disputa ultimul meci din grupele Europa League joi, de la ora 22:05, impotriva elvetienilor de la Lugano.

Cu un succes in aceasta partida, FCSB va fi sigura de clasarea pe primul loc in grupa.

Partidele din 16-imile Europa League vor avea loc in primavara anului urmator.