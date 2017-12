Cum a sarbatorit antrenorul lui Sahtior Donetk calificarea in ”optimile” Champions League, dupa un mega succes impotriva lui Man. City! VIDEO cu „Masca lui Zorro”

Sahtior Donetk s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 2-1 cu Manchester City, liderul neinvins din Anglia.

Antrenorul ”minerilor”, Paulo Fonseca, a venit, la conferinta de presa de dupa meciul cu ”cetatenii”, purtand masca lui Zorro. Aceasta a fost promisiunea facuta la arena ”San Paolo”, pe 21 noiembrie, dupa ce a pierdut disputa cu 3-0!

”Stiu ca nu veti crede, dar se va intampla, ma voi imbraca in Zorro, daca vom trece mai departe”, a promis tehnicianul portughez.

Este a treia calificare in faza eliminatorie pentru gruparea din Ucraina. Celelalte doua au fost in 2010-2011 (eliminata in ”sferturi”, dupa ce a eliminat-o pe Roma) si in 2012-2013 (cand s-a oprit in ”optimi”), de fiecare data cu Mircea Lucescu pe banca tehnica. De altfel. Fonseca este cel care l-a substituit pe „Il Luce”, la carma ”minerilor”.