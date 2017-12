Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care inscrie in toate cele sase etape ale grupelor UEFA Champions League. VIDEO

Portughezul Cristiano Ronaldo a inscris, miercuri, un gol in meciul cu Borussia Dortmund, partida castigata de Real Madrid cu 3-2, si a stabilit un nou record: este primul fotbalist care a marcat in toate cele sase etape ale grupelor Ligii Campionilor!



Cu o zi inainte sa primeasca al cincilea Balon de Aur din cariera, vedeta Realului a marcat in minutul 12, cu un sut pe sus , la coltul lung, care a facut deliciul publicului prezent pe „Bernabeu”. Cu cateva minute inainte de pauza, Aubameyang a redus din diferenta, care si-a trecut in cont „dubla” imediat dupa reluare, egaland, dar Lucas a adus victoria lui Real cu zece minute inainte de final,

CR7 a marcat si in meciurile anterioare din grupa, cu APOEL (doua acasa, doua in deplasare), Tottenham (unul acasa, unul in deplasare) si in turul cu Dortmund (doua).

Cu golul marcat miercuri, Ronaldo egalat recordul lui Lionel Messi de 60 de goluri marcate in grupele LC. In plus, portughezul a ajuns la cifra de 114 goluri inscrise in Liga Campionilor.