Cristi Balaj: „Pentru mine, Federatia Romana de Fotbal nu reprezinta un ciolan!”

Fostul arbitru Cristi Balaj ezita sa isi anunte candidatura pentru noile alegeri de la Federatia Romana de Fotbal, dar spune ca va ramane modest in cazul in care va deveni presedintele acestui for.



„Daca voi candida, voi anunta intr-un cadru oficial. Ar fi o decizie importanta. Pentru mine, de exemplu, Federatia nu reprezinta un ciolan. Voi imbraca aceleasi haine, voi manca aceeasi mancare, nu imi voi schimba masina la Baia Mare, voi locui in acelasi loc. Pentru mine, Federatia Romana de Fotbal, la bugetul pe care il are, 12-13 milioane (n.r. – de euro), care inseamna echivalentul a patru kilometri de autostrada probabil, este de fapt un oscior de peste. Si daca esti hapsan, te ineci„, a declarat Balaj, joi, la ProSport LIVE.

Retras din arbitraj la sfarsitul lui 2016, Cristi Balaj, 46 de ani, este in prezent consilierul ministrului Tineretului si Sportului, Marius Dunca, si analist TV la postul Telekom Sport.

Alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal vor avea loc in primavara anului 2018.