Comunicat oficial din partea LPF cu privire la etapa care a fost programata in zilele de doliu national

Meciurile din etapa a 22-a a Ligii 1 se vor desfasura asa cum au fost programate, desi Guvernul Romaniei a decretat doliu national, in memoria Regelui Mihai, decedat in pe 5 decembrie. Anuntul a facut facut de LPF prin intermediul unui comunicat oficial.



Guvernul Romaniei a decretat doliu national in zilele de 14-15-16 decembrie, in memoria Regelui Mihai. Ceea ce inseamna ca institutiile publice sunt obligate sa arboreze drapelul Romaniei in berna, iar televiziunile si posturile de radio trebuie sa-si adapteze programul. LPF spune ca decizia Guvernului nu afecteaza in niciun fel fotbalul romanesc, astfel ca etapa cu numarul 22, care este programata in zilele de 15-16-17 si 18 se va juca asa cum s-a stabilit initial.

Totusi, jucatorii vor purta banderole negre, iar pana la finalul anului se vor tine momente de reculegere inaintea meciurilor, in memoria Regelui Mihai.

”Liga Profesionista de Fotbal este profund indurerata de trecerea in nefiinta a Majestatii Sale, Regele Mihai al Romaniei.

Contributia deosebita a Majestatii Sale la dezvoltarea sportului romanesc ne obliga si mai mult sa cinstim memoria celui care a condus Romania in anii grei dinaintea si din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial.

In conformitate cu Hotarare Guvernului nr. 870 / 2017, Liga Profesionista de Fotbal a decis ca toate meciurile din Liga 1 Betano din acest an sa fie precedate de un moment de reculegere in memoria Majestatii Sale, Regele Mihai al Romaniei, iar toti jucatorii si antrenorii vor purta banderole de culoare neagra”, se arata in comunicatul LPF.