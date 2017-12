CM de handbal feminin | Romania joaca penultimul meci din grupe impotriva Angolei, de la ora 19:00

Romania joaca, joi seara, de la ora 19:00, meciul patru de la Campionatul Mondial de handbal feminin, din Germania. Neagu & Co si-au asigurat deja prezenta in „optimi”, dupa trei victorii din tot atatea posibile, dar meciul cu Angola la stabilirea ordinii finale in grupa si incrucisarea, teoretic, cu un adversar mai usor pe tabloul eliminatoriu.



Echipa pregatita de Ambros Martin a impresionat la capitolul defensiva in cel mai recent joc, de marti, impotriva Spaniei, reducand semnificativ numarul de goluri primite – de la 28 cu Slovenia, la 17.

De partea cealalta, Angola nu a reusit sa castige nici macar o partida la aceasta a 23-a editie a Mondialului de handbal, desi a inscris mult in fata unor adversari puternici – in medie – 22,67 goluri pe meci!

Rezultatele celor doua nationale pana la meciul direct:

Romania – Paraguay 29 – 17 (16-7)

Romania – Slovenia 31 – 28 (14-14)

Romania – Spania 19 – 17 (9-7)

Angola – Spania 24 – 28 (13-15)

Angola – Franta 19 – 26 (10-11)

Angola – Slovenia 25 – 32 (15-15)