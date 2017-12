Becali l-a atentionat pe Sumudica sa-l lase in pace pe Dica: „Tu esti nebun, vrei sa te impuste aia pe strada? Ce treaba mai ai cu Budescu si Alibec?”. Raspunsul antrenorului

Implicat intr-un scandal violent in Turcia, dupa ultima etapa, Marius Sumudica a primit sfaturi de la Gigi Becali, care a dezvaluit un dialog pe care l-a avut cu antrenorul de la Kayserispor.



Sumi s-a razboit cu oficialii lui Alanyaspor la finalul meciului de luni, castigat de echipa sa in prelungiri, si a iesit putin sifonat. Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat sa-l intrebe de sanatate, sa-i transmita ca in Turcia nu e chiar locul potrivit pentru a provoca adversarii, asa cum o facea in Romania, dar si sa-l roage sa inceteze cu declaratiile la adresa lui Nicolae Dica.

„Am vorbit aseara cu Sumudica si l-am intrebat ‘Tu esti nebun, vrei sa te impuste aia pe strada?’. Turcii sunt nebuni, s-a speriat si el. Are talent de actor, dar i-am zis sa-i lase in pace, ca turcii sunt cei mai invidiosi si cei mai gelosi. L-am mai intrebat ce treaba are cu Alibec si cu Budescu si i-am zis sa-l lase in pace pe Dica. ‘Bine, il las in pace’, mi-a zis„, a povestit Becali, joi dimineata, la Pro X.

Disensiunile dintre fostul antrenor al Astrei si finantatorul FCSB pleaca de la declaratiile lui Sumudica, care nu s-a sfiit sa spuna in public ca staff-ul tehnic al echipei din cartierul Berceni nu stie cum sa se comporte cu Alibec.