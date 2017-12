Azi se acorda Balonul de Aur 2017. Toate detaliile, inclusiv cine va intra in posesia trofeului, le ai aici

In aceasta searase se va acorda Balonul de Aur 2017, insa cu greu poate fi vorba despre suspans. Cristiano Ronaldo, castigator si anul trecut, este marele favorit la primirea trofeului.



In cazul in care starul lui Real Madrid va fi desemnat castigator, va fi pentru a cincea oara in cariera cand primeste trofeul. Astfel, il va egala pe marele sau rival, argentianul Lionel Messi (FC Barcelona), iar cei doi jucatori care au dominat fotbalul in ultimii ani vor completa un deceniu de hegemonie asupra Balonului de Aur.

Brazilianul Kaka, in 2007, ca jucator al lui AC Milan, este ultimul in afara celor doi care a primit ravnita distinctie acordata de revista France Footbal inca din 1956.

Balonul de Aur va fi acordat in cadrul unei emisiuni speciale prezentate de David Ginola la postul de televiziune al ziarului L’Equipe, care face parte din acelasi grup cu publicatia France Football.

Ceremonia de acordare a premiului va debuta la ora locala 19:45 (20:45 in Romania), iar fostul international francez „ii va intampina pe telespectatori intr-un loc de exceptie„, s-a multumit sa precizeze site-ul L’Equipe.

Totusi, clasamentul final in clasamentul Balonului de Aur va incepe sa fie anuntat, in ordine inversa, de la ora 16:00 (17:00 in Romania).

In urma cu cateva zile, presa spaniola a anuntat ca premiul urmeaza sa fie inmanat portughezului intr-o festivitate grandioasa, care va avea loc la Turnul Eiffel, o incercare a celor de la France Football de a depasi festivitatea FIFA World Player of the Year, organizata in acest an la Londra, in stil Hollywood.