Un club din Liga I isi schimba denumirea si se muta pe alt stadion!

O echipa din Liga I va incepe anul 2018 in casa noua, dupa ce nici in turul acestui sezon nu a putut juca pe teren propriu.

Este vorba despre Juventus Bucuresti, echipa ce are baza sportiva in Colentina, dar a fost obligata sa dispute meciurile de „acasa” pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.

In retur, codasa primului esalon se va muta la Buzau, varianta ce a fost luata in calcul inca din momentul promovarii. Avand in vedere audienta scazuta pe stadionul din Ploiesti, conducerea clubului a hotarat sa mearga la Buzau, acolo unde iubitorii de fotbal nu mai au o echipa pe care sa o sustina, iar acest lucru poate fi un avantaj pentru trupa lui Marin Barbu.

Tehnicianul a mai vorbit despre aceasta posibilitate chiar la Sport Total FM, avand ca argument problema suporterilor. „Asta e situatia, cu 100 de spectatori in tribuna sau nu, trebuie sa jucam. E vorba sa ne mutam la Buzau si acolo ne asteptam sa avem mai multi spectatori”, spunea Marin Barbu in urma cu trei luni.

De asemenea, Juventus Bucuresti nu va mai purta aceasta denumire incepand cu sezonul urmator, avand in vedere sesizarea trimita de clubul italian Juventus Torino.