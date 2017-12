Svitolina s-a dezbracat pentru o revista din tara natala si a aratat aproape tot! VIDEO

Ucraineanca Elina Svitolina, 23 de ani, locul 6 WTA, este una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis si are o multime de admiratori.

Aflata in vacanta, sportiva si-a surprins fanii dupa ce a fotografiat in ipostaze sexy si provocatoare intr-o revista de barbati din tara natala. Totusi, unele dintre reactii au fost negative, Elina fiind criticata dupa acest pictorial.

Anul 2017 a fost unul excelent pentru Svitolina, castigand trei turnee Premier 5 si ajungand chiar pe locul 3 WTA si la Turneul Campioanelor. De-a lungul carierei a cucerit 11 trofee si este considerata o mare speranta a tenisului feminin.

Svitolina se inscrie, astfel, pe o lista celebra de jucatoare importante din tenis care au pozat in ipostaze sexy, alaturi de slovaca Dominika Cibulkova sau daneza Caroline Wozniacki.

Svitolinei ii merge bine si in dragoste. Ea s-a cuplat la inceputul anului cu un jucator englez de cricket, Reece Topley, alaturi de care traieste o frumoasa poveste de iubire, Topley are tot 23 de ani si se trage dintr-o familie celebra de jucatori de cricket. Cei doi formeaza un cuplu destul de reusit, chiar daca Topley este mai inalt cu 27 de centimetri decat Svitolina. Ea are 1,74 metri, iar el 2,01 metri.