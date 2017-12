Sushi la fileu! Pregatiri pentru meciul anului in voleiul romanesc!

Inainte de meciul anului in voleiul romanesc (12 decembrie, Sala Rapid, CSM Bucuresti vs Uralochka Ekaterinburg/8 ori castigatoare a Ligii Campionior), antrenorul turc Ferhat Akbas si capitanul „tigroaicelor” Naoko Hashimoto s-au relaxat gatind preparate asiatice la Zen Sushi.

Ferhat Akbas (31 de ani) si capitanul echipei, japoneza Naoko Hashimoto (32 de ani), s-au „duelat” in bucatarie. Nu la mancat, ci la gatit. „Tema” a fost un preparat asiatic, iar Ferhat n-a fost deloc dezavantajat, avand in vedere ca este familiarizat cu traditiile nipone, fiind, in paralel, si antrenorul nationalei Japoniei.

Ajutati de un chef specializat in preparat asiatice, cei doi au gatit „ca la carte”. „E mai greu sa faci de mancare decat sa antrenezi, dar am avut noroc ca am avut alaturi talent japonez autentic. Naoko m-a ajutat mult si asa am reusit sa ne descurcam. Data viitoare va fi mai bine” – Ferhat Akbas , antrenor CSM Bucuresti (castigatoare Challenge Cup in 2016).

„Imi place sa mananc, nu sa gatesc. Mi-ar placea ca Ferkat sa ne gateasca dupa un meci castigat” – Naoko Hashimoto, capitan CSM Bucuresti.

Initial, provocarea capitanului nu a fost acceptata de antrenor, dar, in cele din urma, acesta s-a gandit ca ar putea face ceva inedit pentru voleibalistele sale. „Putem merge undeva dupa o victorie, dar nu pot gati eu, sunt in jur de 20 de persoane in cadrul echipei, cum sa fac de mancare pentru atatia? De fapt…daca mi-o cere capitanul, cumva probabil ma voi descurca, dar doar daca ma ajuta ea” – a glumit Ferhat Akbas, antrenor CSM Bucuresti.

Laudati de chef-ul restaurantului asiatic

Cei doi au primit note mari de la chef Florin Zaharia, de la Zen Sushi. „S-au miscat foarte bine. Naoko a fost ceva mai bine, dar e normal fiind japoneza. Lui Ferhat i-as da nota 8, iar ei nota zece”, a precizat Florin Zaharia, chef Zen Sushi.

Trecand de la ipostaza de bucatar la cea de consumator, Ferhat ne-a dezvaluit ce l-a convins din punct de vedere gastronomic la bucataria traditionala romaneasca. „Imi place mult, dar pentru ca suntem sportivi, trebuie sa avem o dieta adecvata, asa ca mancam multa carne de pui, mai putin peste sau alte lucruri traditionale. Am incercat cam de toate. Desertul acela, papanasi, mi se pare excelent. Am inteles ca se poate face si acasa. imi plac si sarmale, desi nu stiu sigur daca sunt produse traditionale romanesti sau turcesti” – Ferhat Akbas , tehnicianul „tigroaicelor”.

S-au pus in vanzare biletele la meci

Partida din 16-imile CEV Cup dintre CSM Bucuresti si Uralochka-NTMK Ekaterinburg se va disputa in 2 manse (12 decembrie, ora 17.30, Sala Rapid) si 9-11 ianuarie returul in Rusia. De 8 ori castigatoare si de 6 ori finaliste ale Ligii Campionilor, adversarele „tigroaicelor” se afla pe locul secund in clasamentul all-time al competitiei dupa Dinamo Moscova (11 titluri si 5 finale). Biletele pentru meciul anului in voleiul romanesc costa 15 lei si se pot achizitiona online din reteaua Eventim.