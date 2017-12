STUDIU: Chiar si persoanele care respecta principiile unui vieti sanatoase se declara foarte stresate. Principalul motiv de stres: locul de munca

Adrenallina Sports PR & more, prima agentie din Romania dedicata comunicarii in zona sport, viata sanatoasa si wellness, a derulat un studiu in online si social media, prin intermediul unui chestionar, in perioada octombrie-noiembrie 2017, in randul oamenilor interesati de un stil de viata sanatos si care respecta principii ale unui trai sanatos. Chestionarul a fost derulat mai ales in grupuri de viata sanatoasa, nutritie, sport; au fost 300 de respondenti, din urban, majoritatea cu varste cuprinse intre 26 si 43 de ani, de genul feminin (65%) si masculin (35%).



Astfel, mai mult de jumatate dintre respondenti considera ca au o viata stresanta – 66% iar principala sursa este locul de munca – 58,4%. Urmeaza problemele financiare (23,3%) si situatia politico-economica a tarii (15%).

70% dintre respondenti ar considera util un program sustinut de compania unde lucreaza, pentru a-i ajuta in gestionarea stresului, care sa contina mai multe activitati, precum: masaj, yoga, abonamente la sala, zona de relaxare, program flexibil, workshopuri cu informatii/ tehnici de gestionarea stresului, sport, consiliere nutritie, sedinte psiholog, coaching, terapie si meditatie, excursii in natura.

Sunt insa si vesti bune. Asa cum era de asteptat de la un public interesat de o viata sanatoasa,

50% isi fac analizele medicale de baza 1 data pe an si 46,2% se prezinta la consult medical imediat ce simt ca ii supara ceva. Doar 20,8% incearca sa isi faca initial automedicatie, dar merg si ei la medic imediat ce vad ca tratamentul nu are efect.

59% dintre respondenti acorda o ingrijire speciala pielii (ingrijire, tratamente, nutritie) si 77% dintre ei acorda o atentie speciala alimentatiei.

Accesare servicii Wellness/ Spa:

Sunt destul de la inceput activitati precum yoga/ pilates/ meditatie; cei care fac miscare si carora le pasa de principiile unei vieti sanatoase le practica destul de rar.

64% dintre respondenti acceseaza servicii de relaxare prin spa (tratamente/ masaj/ sauna s.a.) mai rar de 1 data pe luna.

Respondentii au spus ca apeleaza mai rar decat si-ar dori la servicii de wellbeing (terapii, meditatie, tabere de relaxare, spa, vitamine), in principal din doua motive:

Timp (35%)

Bani (34%)

De asemenea, investitia lunara in sevicii wellbeing (care pot insemna terapii, meditatie, tabere de relaxare, spa, vitamine) este destul de scazuta: mai putin de 100 de lei pe luna pentru majoritatea respondentilor (61%).

Pentru cei care merg la spa, factorul cel mai important in alegerea locatiei este calitatea serviciilor oferite – 51%. Pentru 26% conteaza pretul, iar pentru 20% recomandarile.

De asemenea, 25% dintre respondenti considera ca serviciile de spa din Romania sunt prea scumpe.

Rezultatele studiului au fost anuntate in cadrul conferintei organizate de agentie, Marketing for Health, Healthy Life & Wellness.

Rolul evenimentului a fost acela de a oferi informatii si de a inspira prin abordari creative si inovative, pentru a comunica mai bine produsele/ serviciile/ proiectele pe care le desfasoara brandurile din domeniul sanatatii & a vietii sanatoase, wellness-ului.

