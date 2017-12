Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna, din 2018!

Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna, care vor avea loc in PyeongChang, in 2018. Unii sportivi rusi vor avea posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice sub un drapel neutru, scrie BBC.



Aceasta decizie vine ca urmare a unei investigatii, realizate pe parcursul a 17 luni, cu privire la acuzatiile de dopaj ale atletilor rusi, la Jocurile Olimpice de la Sochi, din 2014. In urma investigatiei, au fost descoperite dovezi ale existentei unui program de dopaj, realizat la nivel national- substante create in ideea de a creste performantele sportivilor rusi si schimbarea mostrelor de urina pentru a evita detectia.

CIO a decis excluderea pe viata de la Jocurile Olimpice a presedintelui Comitetului Olimpic al Rusiei, Alexander Zhukov, membru al Comitetului International Olimpic.

De asemenea, CIO a decis si excluderea ministrului rus al sporturilor, Vitali Mutko, si a secretarului Iuri Nagornih.

Unii sportivi rusi vor putea participa la probe individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice de Iarna, dar acestia vor trebui sa faca acest lucru sub numele „Sportiv Olimpic din Rusia” si vor avea un echipament specific, pe care va aparea numele lor si drapelul olimpic.

Jocurile Olimpice din Coreea de Sud vor incepe pe 9 februarie 2018.