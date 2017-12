Romania va gazdui Turul de Elita U19! Ce adversare vom intalni in ultima faza premergatoare CE din 2018

Reprezentativa Under 19 a Romaniei va evolua in Grupa 4 la la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din 2018. Romania va gazdui acest turneu, a anuntat frf.ro.



„Trebuie sa jucam in Bucuresti sau in apropierea acestui oras. Vom incerca la Ploiesti, dar eu as vrea Arena Nationala„, a spus Andrei Vochin la Telekom Sport.

Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania va gazdui partidele de la Turul de Elita, care se vor desfasura in perioada 21-27 martie 2018.

Datorita performantei din prima faza, nationala noastra a fost in prima urna la tragerea la sorti.

Castigatoarele celor 7 grupe se califica la Campionatul European din Finlanda (16-29 iulie 2018).