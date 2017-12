Nicolae Dica a venit cu un „cadou” pentru fani: „Nu stiu daca ne mai putem baza pe Alibec in acest an!”

Unul dintre sarbatoritii zilei, Nicolae Dica, a venit cu o veste proasta pentru fani, inaintea meciului cu Lugano, ultimul pentru FCSB in grupele Europa League. La partida cu elvetienii, echipa din cartierul Berceni va fi lipsita de aportul lui Denis Alibec, cel care a suferit o noua accidentare in meciul de campionat cu Juventus (4-0) si se afla in pericol de a nu mai juca in acest an calendaristic.



Atacantul de 26 de ani are probleme la genunchi si a efectuat deja un RMN, dar Dica nu stie daca se va mai putea baza serviciile fotbalistului in 2017.

„Alibec, dupa meciul cu Juventus a avut o problema la genunchi, a facut un RMN. Nu poti sa stii daca in doua zile sau trei zile se va face bine. Vom vedea zilele urmatoare daca ne vom mai baza pe el sau nu„, a spus Nicolae Dica, antrenorul FCSB, miercuri, in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului cu Lugano.

Partida FCSB – FC Lugano, ultima din grupele Europa League, se va disputa joi, de la ora 22:05, pe Arena Nationala.