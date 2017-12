Marius Sumudica le raspunde jurnalistilor turci: „Se face misto de mine. Am vazut ca sunt niste ziaristi flamanzi”

Dupa ce a fost implicat intr-un conflict din care s-a ales cu ochiul vanat, jurnalistii turci au scris despre el ca ar juca teatru, dar Marius Sumudica le-a oferit imediat replica.

Antrenorul lui Kayserispor a garantat ca nu joaca teatru si i-a pus la punct pe cei ce incearca sa il denigreze cu poze din trecut.

„Aud o multime de lucruri cum ca as juca teatru. Se face misto de faptul ca ma exteriorizez, am vazut ca sunt ziaristi flamanzi care vor sa arate imagini cu mine vechi de 10 ani. Nu am venit aici sa joc vreun teatru, aceasta este personalitatea mea. Ma exteriorizez pentru ca imi iubesc munca si nimic nu ma poate schimba”, a declarat Sumudica, potrivit Telekom Sport.

In ceea ce priveste meciul de duminica impotriva lui Besiktas pe care finantatorul a declarat ca vrea sa-l castige, tehnicianul roman a dezvaluit ce le-a transmis jucatorilor din subordine: „Besiktas e campioana si are un lot excelent, dovada ca au castigat grupa lor din Champions League. E antrenata de un antrenor foarte bun, unul dintre cei mai valorosi din Turcia. Le-am spus baietilor mei ca nu avem nimic de pierdut, trebuie sa evoluam cat de bine putem, fara presiune”.