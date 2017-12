Incepe competitia de baschet „CUPA EDU”!

Cei mai tari liceeni din tara se lupta pentru a-si demonstra suprematia in cadrul competitiei de baschet „CUPA EDU”, Editia 2017.

Turneul aduna la start patru colegii din Bucuresti: Colegiul National Spiru Haret, Colegiul National Cantemir Voda, Colegiul National Aurel Vlaicu, Colegiul Tehnic Anghel Saligny si se va disputa in perioada 08-10 decembrie 2017 la Arena de Baschet din Capitala (Bd. Basarabia nr.39 – punct de reper Turnul de Parasutism).

Scopul evenimentului este atat promovarea educatiei fizice si a sportului, cat si dezvoltarea constiintei civice a tinerilor si implicarea cetateneasca activa.

Baschetbalistii joaca pentru a ajuta alte scoli!

Ce aduce in plus „CUPA EDU” este faptul ca in afara premiilor acordate castigatorilor

competitiei de baschet, liceele au posibilitatea de a nominaliza un beneficiar din tara caruia

organizatorii ii vor oferi un premiu. „Ne propunem sa transformam „CUPA EDU” intr-o

competitie de traditie intre licee, in care sa se regaseasca si componenta civica, care este

deosebit de importanta pentru noi. Am pregatit acest concept cu atentie si ne-am bucurat ca

a fost extrem de bine primit de catre adolescenti. Tinerii isi doresc sa ajute alte scoli si au

venit cu propuneri in acest sens. O astfel de atitudine constructiva este un semnal care ne

motiveaza sa continuam eforturile noastre. „CUPA EDU” este organizata in jurul unei

competitii de baschet intre licee, insa mesajul este unul complex: implica-te in viata

comunitatii”, au declarat organizatorii competitiei.

Cel mai titrat jucator din tara alaturi de liceeni!

La evenimentul din Arena de Baschet vor participa ca invitati speciali Levente Szijarto

(cel mai titrat jucator roman de baschet in activitate, de 12 ori campion al Romaniei), Cezar

Baragau (capitanul echipei stiinta Bucuresti), dar si Claudiu Fometescu, legenda a baschetului

romanesc, actual Antrenor Federal al Romaniei.

„Am spus din prima prezent, cand am fost invitat la editia inaugurala a competitiei de

baschet „CUPA EDU”, Editia 2017, mai ales ca am rezonat foarte mult cu aceasta componenta

civica. Mi-as fi dorit ca in liceu sa am si eu sansa sa evoluez intr-o astfel de competitie la finele

careia si o alta scoala sa beneficieze de rezultatele noastre. Este un sentiment incredibil sa

daruiesti din munca ta. Abia astept sa ii vad la lucru pe liceeni si sa ii incurajez! Sunt sigur ca

baschetul are nevoie de astfel de evenimente. Ma simt onorat ca particip ca invitat special

„CUPA EDU” si m-as bucura ca acest sport sa se practice non-stop in licee”, a declarat Levi

Szijarto inainte de startul competitiei.

Cezar Baragau, capitanul echipei stiinta Bucuresti a punctat si el cu mare precizie: „Imi

pare bine ca baschetul se joaca din nou in licee si cred ca era si timpul sa apara o noua

competitie dedicata acestui sport. Ma bucur ca am fost invitat sa particip la eveniment si sper

ca aceasta intrecere intre licee sa devina una de traditie. Peste zece ani as vrea sa ma invitati

din nou la eveniment”, a incheiat amuzat capitanul Stiintei Bucuresti.

„CUPA EDU” doreste sa devina o platforma organizata de dialog si schimb de informatii

prin care tinerii sa inteleaga ce inseamna sa fii un cetatean activ, sa constientizeze importanta

educatiei fizice si a sportului si sa cunoasca persoane si organizatii implicate in domeniul

educatiei si sportului.

Programul competitiei:

Vineri – 8 decembrie 2017

Ora 17:00 Colegiul National Cantemir Voda vs. Colegiul National Aurel Vlaicu

Ora 19:00 Colegiul National Spiru Haret vs. Colegiul Tehnic Anghel Saligny

Sambata – 9 decembrie 2017

Ora 15:00 Colegiul National Cantemir Voda vs. Colegiul National Spiru Haret

Ora 17:00 Colegiul National Aurel Vlaicu vs. Colegiul Tehnic Anghel Saligny

Duminica – 10 decembrie 2017

Ora 15:00 Colegiul Tehnic Anghel Saligny vs. Colegiul National Cantemir Voda

Ora 17:00 Colegiul National Aurel Vlaicu vs. Colegiul National Spiru Haret