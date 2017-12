Halep, demonstratie de virtuozitate cu mingea de fotbal! Cati fotbalisti din lume ar putea sa faca asta?! VIDEO

Locul 1 in clasamentul mondial al celor mai bune jucatoare de tenis, Simona Halep a inceput pregatirea fizica pentru noul sezon si deocamdata se pregateste la Bucuresti, beneficiind de conditiile excelente de la Stejarii Country Club.



Simona nu este doar o mare campioana de tenis, ci si o mare iubitoare de fotbal, sport pe care l-a practicat în copilarie, pe strada cu baietii. Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii nu e deloc straina de jocul cu mingea nici macar acum si a facut o demonstratie de virtuozitate la unul dintre antrenamente. Simona a reusit sa jongleze cu mingea si sa tina nu mai putin de 83 de duble pe picior. De remarcat ca, desi la tenis ea este o dreptace veritabila, la fotbal se comporta ca o stangace autentica.

Primele teste adevarate pentru Simona vor veni in meciuri demonstrative, de Craciun, in Thailanda, alaturi de Jelena Ostapenko, apoi va da start sezonului in prima saptamana din 2018, la Shenzhen.