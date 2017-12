Federatia de Scrima i-a premiat pe cei mai buni sportivi si antrenori!

Sub inspiratul motto „Eroii cu masca isi primesc rasplata” Federatia Romana de Scrima, condusa de un an de Laura Badea Carlescu, campioana olimpica la floreta, i-a premiat pe cei mai buni sportivi si antrenori in cadrul unei gale organizate la hotelul Phoenicia din Capitala. In prezenta vicepresedintelui Federatiei Internationale, Ana Pascu, a presedintelui COSR, Mihai Covaliu, medaliat cu aur si bronz la JO, a sefilor celor doua mari cluburi bucurestene, CSA Steaua (Cristian Petrea) si Dinamo (Liliana Gafencu, campioana olimpica la canotaj), a reprezentatilor sponsorilor, partenerilor si mass-media.

S-au acordat distinctii scrimerilor Bianca Pascu, bronz european la sabie, desemnata sportivul anului, floretistei Amalia Tataran, argint la intrecerile continentale de tineret, sabrerului Iulian Teodosiu, bronz la sabie la aceeasi competitie, echipei feminine de spada seniori, bronz la intrecerile continentale, echipelor de floreta fete, sabie baieti si spada fete, care au urcat pe a treia treapta a podiumului la Europenele de cadeti.

Au urcat apoi pe scena improvizata antrenorii de cadeti si juniori Florin Gheorghe-floreta baieti, Adrian Carlescu Badea-sabie baieti, Petre Ducu-floreta fete, Nagy Lehel-spada baieti, Catalina Anghel-sabie fete, Cornel Milan si Marcela Mincu-spada fete. A lipsit ieseanul Alexandru Siriteanu-sabie fete. Cativa dintre ei au luat lauri si la seniori: Florin Gheorghe, Petre Ducu, Adrian Carlescu Badea, alaturi de colegii Florin Zalomir, Cosmin Hanceanu, George Epurescu, Alina Ciuhulescu-spada feminin, Radu Ciobanu, Rares Dumitrescu-sabie masculin, Nicoleta Anghel, Radu Ciobanu-spada masculin.

Un moment special l-a constituit premierea spadasinei Ana Maria Branza Popescu, (aur olimpic la Rio de Janeiro cu echipa, revenita in activitate dupa ce a nascut) si antrenorului Dan Podeanu, care e alaturi de ea si de colegele ei de ani buni.

Cum se obisnuieste in asemenea ocazii, au fost oferite trofee sponsorilor si partenerilor, dar si conducatorilor COSR, cluburilor care au dat cei mai multi sportivi loturilor nationale, Dinamo si Steaua, vicepresedintelui forului international de Scrima si noului sef al federatiei romane de specialitate.